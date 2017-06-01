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Общество

Энергетики напомнили воспитанникам псковской деревни-SOS правила безопасного поведения

1 июня, в День защиты детей, состоялась традиционная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности для воспитанников псковской деревни-SOS. Мероприятие ежегодно проводится при поддержке филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и регионального отделения ВДПО. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, в тематическом занятии приняли участие дети младшего и среднего школьного возраста.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В этом году комплексная акция прошла на базе противопожарной выставки в Пскове. В формате живого общения с интерактивными элементами ребята повторили основные правила пожарной безопасности и безопасного обращения с бытовыми электроприборами. В первый день летнего отдыха энергетики также напомнили детям о безопасном поведении на улице вблизи электросетевых объектов.

В ходе занятия дети посмотрели видеоролик, посвященный вопросам профилактики электротравматизма. Видеофильм был создан с участием 4-классников школы № 11 и стал в этом году победителем на региональном конкурсе видеороликов социальной рекламы.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В завершение встречи все ребята получили памятки-буклеты #ЭлектробезопасноеСелфи, а также красочные тетради и закладки с напоминанием основных правил электробезопасности. Для размещения на школьных информационных стендах воспитателям были переданы плакаты с материалами по профилактике электротравматизма.

Напомним, детская деревня-SOS Псков — это особая форма семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, максимально приближенная к семейной. В деревне несколько домов, в каждом из которых проживают SOS-мама и 6-8 детей разного возраста. В настоящее время в учреждении на попечении находится 47 детей.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В период летних каникул совместная работа сотрудников «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и ВДПО продолжится: в загородных детских лагерях отдыха пройдут обучающие занятия, посвященные правилам пожарной и электробезопасности.

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