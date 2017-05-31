Лазерная резка – высокотехнологичный и удобный способ обработки металла

15:20, 01 июня 2017, ПАИ

Модули, созданные из стального сплава, являются востребованным видом материала. Их используют в различных сферах деятельности: кораблестроении, автомобилестроении, станко- и машиностроении и так далее. В некоторых случаях для успешного использования составляющая должна иметь особые размеры, форму или фигурный контур. Для достижения нужного результата требуется обработка модулей с применением режущего оборудования.

Лазерная резка: особенности и преимущества

Лазерная резка является инновационным способом обработки металлических изделий. В данном случае используются высокотехнологичные станки, дополненные лазерными головками. Принцип работы такого оснащения заключается в плавлении металлического изделия по линии реза при помощи сверхмощного лазерного потока. В итоге, можно быстро разрезать изделие любых размеров, выполнив как стандартную резку, так и особо сложной конфигурации. Поскольку толщина лазерного луча составляет десятые доли миллиметра, порезать металл лазером можно очень аккуратно. В данном случае срез будет лишен грубого «шва», который обычно остается при использовании классических способов резки. Поэтому заказчик сможет сэкономить определенную сумму за счет отсутствия необходимости проведения последующей обработки швов.

Лазерное оборудование оснащено специальными датчиками, позволяющими полноценно контролировать производственный процесс. Поэтому исполнитель может гарантировать максимальную точность выполнения работ, независимо от сложности исполнения.

Где можно заказать услугу лазерной резки?

Заказать услугу лазерной резки металла можно на Колпинском металлообрабатывающем заводе (КМЗ). На предприятии может быть выполнена резка металлических модулей любых размеров, предоставленных в любом количестве. Использование современного оснащения (станки компании TRUMPF) в сочетании с опытом и компетентностью исполнителей позволяет придавать металлическим составляющим любую форму, обеспечив максимальную точность реза. Все работы выполняются достаточно быстро, поэтому заказчику не придется долго ждать получения результата.

Адрес завода КМЗ представлен на главной странице официального сайта компании. Ответы на все интересующие вопросы относительно стоимости услуг, особенностей заказа, сроков исполнения можно получить у менеджера компании, связавшись с ним по телефону.