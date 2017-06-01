Ликвидацию беспорядков в колониях отработали сотрудники псковского УФСИН

16:57, 01 июня 2017, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области прошло тактико-специальное учение по отработке совместных действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, в ходе учений проверялась боевая слаженность личного состава региональной УИС по ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении, а также организация взаимодействия с правоохранительными органами.

По легенде учений на территории производственной зоны колонии строгого режима произошли групповые неповиновения, которые переросли в массовые беспорядки. Осужденные устроили завалы и поджоги на территории производственной зоны. По тревоге был поднят личный состав Управления и подведомственных подразделений, в район исправительной колонии выдвинулись основные силы и средства УФСИН, спецавтомобили и пожарная техника. Были оповещены взаимодействующие органы.

По сценарию учений переговоры с осужденными не принесли положительного результата, они продолжали настаивать на своих преступных требованиях. Руководитель оперативного штаба - начальник УФСИН России по Псковской области принял решение на проведение специальной операции, в которой участвовали более 300 сотрудников аппарата Управления, подразделений УФСИН, а также взаимодействующих органов. В результате слаженных действий всех заинтересованных служб порядок в колонии был восстановлен.

Кроме того, с присутствующими на ТСУ начальниками территориальных органов УФСИН России по Псковской области прошли учебно-методические сборы, в которых приняли участие начальники учреждений, подведомственных Управлению. Сборы состоялись под руководством временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова и при участии его заместителей по направлениям деятельности. В ходе сборов рассматривались вопросы исполнения требований распоряжений и указаний ФСИН России по недопущению побегов, подготовки объектов, сил и средств к выполнению задач в весеннее-летний период, полноты и качества реализации комплексного плана по профилактике побегов. Приняты зачеты по специальной подготовке и тактике действий личного состава учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Подводя итоги, Виктор Леонов отметил важность проведенного мероприятия и дал удовлетворительную оценку действиям всего Управления.