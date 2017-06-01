0
16:52
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
15:58
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
15:18
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
14:45
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства
14:29
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
13:20
11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
12:15
О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей
Еще новости
Общество

Псковские чиновники и бизнесмены сядут за шахматные доски

5 июня в 17:00 в Пскове на Инженерной, 102 состоится открытие возобновленного областного турнира, посвященного Дню России и Дню Российского предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В этот день состоится матч на восьми досках между командами органов государственной власти и бизнес-сообщества.

В составах команд выступят ведущие бизнесмены и руководители псковских предприятий, которые сыграют восемь партий с каждым участником сборной органов государственной власти, в состав которой включены представители законодательной, исполнительной и судебной властей, а также органов прокуратуры и федеральных структур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
01 июня 2017
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
01 июня 2017
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму 12
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
01 июня 2017
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства
01 июня 2017
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства 2
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
01 июня 2017
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
01 июня 2017
11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей
01 июня 2017
О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей
Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ
01 июня 2017
Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ 3

Идет загрузка...