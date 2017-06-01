Псковские чиновники и бизнесмены сядут за шахматные доски

17:23, 01 июня 2017, ПАИ

5 июня в 17:00 в Пскове на Инженерной, 102 состоится открытие возобновленного областного турнира, посвященного Дню России и Дню Российского предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В этот день состоится матч на восьми досках между командами органов государственной власти и бизнес-сообщества.

В составах команд выступят ведущие бизнесмены и руководители псковских предприятий, которые сыграют восемь партий с каждым участником сборной органов государственной власти, в состав которой включены представители законодательной, исполнительной и судебной властей, а также органов прокуратуры и федеральных структур.