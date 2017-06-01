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Культура

Проект «Сердце Полудня» презентуют в Пскове 2 июня

2 июня в 19:00 в Галерее Ильи Сёмина пройдет второй вернисаж 7-го фестиваля художников «Псковская галерея» (улица Школьная, 19. вход со двора, второй этаж). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в галерее.

Фото предоставлено организаторами выставки

На суд зрителей будет представлен новый проект Андрея Яковлева «Сердце Полудня».

Фото предоставлено организаторами выставки

«…Серия (20 авторских принтов ) задумывалась, как размышление об освобождении человека от критицизма – качества, мешающего людям быть ближе друг к другу и разглядеть все самое лучшее, что есть в каждом из нас, но поскольку качества человека переплетены в очень сложный клубок, размышление об одном из них неизбежно привело к размышлению и об иных, являющихся его причинами и следствиями. Визуальное выражение такого сухого психоанализа, вызвано тем, что душа имеет не только логическую, но и чувственную природу. Результат осмысления подобного рода вопросов формируется, как некое стойкое чувство, или некий мыслеобраз, который тут же, словно оживая, начинает обрастать логическими связями и цепочками рассуждений, а после выражается во вне в виде изображения», - написал автор.

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