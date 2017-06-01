За кражу мопеда себежскому подростку грозит тюрьма

17:10, 01 июня 2017, ПАИ

В Себежском районе подросток предстанет перед судом за кражу мопеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 23 января около 12:30 в деревне Сутоки несовершеннолетний молодой человек пришел к чужому сараю, воспользовался отсутствием собственника и посторонних лиц и через незапертую дверь проник в помещение. Отсюда он похитил мопед, на котором скрылся с места преступления. Похищенным транспортным средством он распорядился по своему усмотрению, чем причинил владельцу материальный ущерб на общую сумму около 10 тысяч рублей.

В результате осуществленных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Проведено расследование. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения в прокуратуру Себежского района.