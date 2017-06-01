0
14:09
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове
08:25
Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
23:48
Два человека погибли на мосту 50-летия Октября в Пскове
16:00
В Псковской области ожидается усиление ветра
08:16
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Еще новости
Происшествия

Безработный великолучанин отобрал телефон у студента

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли грабеж, совершенный вечером 21 мая на улице Первомайской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у 17-летнего студента одного из учебных заведений неизвестный гражданин похитил мобильный телефон, после чего скрылся.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, им оказался безработный 32-летний житель Великих Лук. Похищенное изъято. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове
01 июня 2017
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове 1
Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
01 июня 2017
Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
Два человека погибли на мосту 50-летия Октября в Пскове
31 мая 2017
Два человека погибли на мосту 50-летия Октября в Пскове 1
В Псковской области ожидается усиление ветра
31 мая 2017
В Псковской области ожидается усиление ветра
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
31 мая 2017
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 4
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове

Идет загрузка...