Безработный великолучанин отобрал телефон у студента

15:38, 01 июня 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли грабеж, совершенный вечером 21 мая на улице Первомайской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у 17-летнего студента одного из учебных заведений неизвестный гражданин похитил мобильный телефон, после чего скрылся.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, им оказался безработный 32-летний житель Великих Лук. Похищенное изъято. Проводится проверка.