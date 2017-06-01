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«Родину» на выборах в гордуму Пскова представят учителя, врачи и военнослужащие

Кандидатами от партии «Родина» на выборах нового состава депутатов Псковской городской Думы станут «представители профессий, на которых держится общество»: учителя, врачи и военнослужащие. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 июня, в ходе пресс-конференции заявил лидер регионального отделения Константин Вилков.

В числе кандидатов-одномандатников – сам Вилков (по его словам, он будет выдвигаться от округов №№ 11 или 12 – «как решит начальник штаба» Павел Бикташев), а также врач реаниматолог-анестезиолог Зоя Шапошникова (округ № 2), руководитель Псковского городского отделения партии Игорь Иванов (округ № 3), учитель Наталья Вилкова (округ № 4), гвардии подполковник запаса Андрей Попов (округ № 5), гвардии подполковник запаса Олег Ковальчук (округ № 7), ветеран ФСБ Алексей Ракунов (округ № 8), ветеран контрразведки, начальник службы безопасности ПЭМЗа Олег Петров (округ № 9), ветеран СВР Александр Нетудыхаткин (округ № 10), сурдопедагог Ольга Березина (округ № 13), ветеран спецназа ГРУ Яков Авдеенко (округ № 14), фельдшер Иван Васильев (округ № 15). «Резерв» представляет подполковник запаса Олег Лиман.

В штабе «Родины» правовой блок возглавит супруга Константина Вилкова, Саида Аллахвердиева. А «блок городского хозяйства» - экс-чиновник городской администрации Юрий Носов.

«Мы долго работали над тем, чтобы подобрать людей, чтобы они были чистоплотные, патриоты, чтобы они были псковичам», - заявил он. «Вот она, альтернатива «команде Цецерского» - это команда профессионалов», - добавил Константин Вилков.

По его словам, «Родина» намерена презентовать программу партии в целом для города и программы развития каждого избирательного округа Пскова. «Мы категорически не согласны с позицией городских властей, которые готовы потратить ганзейские миллиарды на какие-то свои междусобойчики», - заявил он.

По словам Константина Вилкова, «каждый кандидат имеет прямое отношение к тому округу, по которому он избирается: кто-то там жил и живёт, кто-то там работает». «Они знают проблемы этих округов», - заверил он.

Официальное выдвижение кандидатов в гордуму Пскова от «Родины» будет проходить на региональной партийной конференции.

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