Десять псковских школ примут участие в общероссийском рейтинге школьных сайтов

17:56, 01 июня 2017, ПАИ

Десять псковских школ примут участие в общероссийском рейтинге школьных сайтов, сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга.

1 июня завершился приём заявок в X версию Общероссийского рейтинга школьных сайтов — совместного проекта Российского нового университета (РосНОУ) и издательства «Просвещение». Заявки подали более 5500 школ. Сейчас на карте рейтинга представлены все субъект Федерации кроме Республики Калмыкии.

Регионами с самыми интернет-активными школами стали Подмосковье (более 1,5 тысяч участников), Москва и Санкт-Петербург. Также в списке лидеров — Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Томская, Иркутская, Кемеровская, Нижегородская и Самарская области, а также город Севастополь.

Регионами с наименее интернет-активными школами в этом году стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Новгородская и Магаданская области, Республика Хакасия и Удмуртская Республика.

«Впереди у экспертов — напряжённая работа, поскольку участников стало ещё больше, а качество работы с сайтами не должно снизиться. Мы рассчитывали, что интерес к Общероссийскому рейтингу будет расти, но 5579 сайтов через год после перезапуска рейтинга — удививший нас результат, — рассказал автор проекта, руководитель департамента управления информацией РосНОУ Игорь Мытько. — Нам даже пришлось расширить штат экспертов. Думаю, школам нравится наш рейтинг потому, что это и внешняя оценка их работы (и если работа сделана хорошо, то оценка очень высокая), и независимый аудит сайта, и своего рода «программа лечения», вырабатываемая в ходе консультаций с экспертами рейтинга, — где слабые места и что нужно развивать».

Общероссийский рейтинг школьных сайтов проводится с 2011 года и составляется на основе оценок независимых экспертов. Получить необходимую информацию, ознакомиться с критериями оценки сайтов, а также зарегистрироваться для участия в рейтинге можно на сайте проекта — rating-web.ru.