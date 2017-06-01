Прямые выборы мэра Пскова намерена вернуть партия «Родина»

16:11, 01 июня 2017, ПАИ

Прямые выборы мэра Пскова намерена вернуть партия «Родина». Об этом на пресс-конференции 1 июня заявил руководитель регинального отделения партии Константин Вилков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Основная задача, лично моя, - провести команду наших кандидатов, изменить устав и вернуть прямые выборы мэра, чего так боится действующий глава, потому что он проиграет», - заявил Вилков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы «полупарламентская» партия, поэтому нам придётся собирать подписи (накануне выборов в Псковскую городскую Думу), в связи с чем мы так рано и стартовали. Так вот, мы представили команду, в ней большое количество бюджетников - учителей, врачей. Если хоть на одного из наших кандидатов будет хоть полунамёк от работодателей, ответные действия будут кратные. Это предостережение, чтобы даже мысли не было! За каждого из кандидатов мы будем бороться», - также заявил Константин Вилков.

Он подчеркнул, что партия «Родина» - «единственная оппозиция действующей городской власти». «В качестве доказательств: на отчётной сессии ПГД единственный депутат от «Яблока» не задавал вопросов, не задавали вопросов депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и уж тем более от ЛДПР», - отметил Константин Вилков.