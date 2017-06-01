2
15:58
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
10:44
Прошли сквозь сито
18:21
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
14:13
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные
10:19
Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей
17:59
Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования
17:35
Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков
Еще новости
Политика

Прямые выборы мэра Пскова намерена вернуть партия «Родина»

Прямые выборы мэра Пскова намерена вернуть партия «Родина». Об этом на пресс-конференции 1 июня заявил руководитель регинального отделения партии Константин Вилков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Основная задача, лично моя, - провести команду наших кандидатов, изменить устав и вернуть прямые выборы мэра, чего так боится действующий глава, потому что он проиграет», - заявил Вилков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы «полупарламентская» партия, поэтому нам придётся собирать подписи (накануне выборов в Псковскую городскую Думу), в связи с чем мы так рано и стартовали. Так вот, мы представили команду, в ней большое количество бюджетников - учителей, врачей. Если хоть на одного из наших кандидатов будет хоть полунамёк от работодателей, ответные действия будут кратные. Это предостережение, чтобы даже мысли не было! За каждого из кандидатов мы будем бороться», - также заявил Константин Вилков.

Он подчеркнул, что партия «Родина» - «единственная оппозиция действующей городской власти». «В качестве доказательств: на отчётной сессии ПГД единственный депутат от «Яблока» не задавал вопросов, не задавали вопросов депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и уж тем более от ЛДПР», - отметил Константин Вилков.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
«Родину» на выборах в гордуму Пскова представят учителя, врачи и военнослужащие Прошли сквозь сито Кредитом доверия назвал Григорий Стороненков свой результат на предварительном голосовании Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков Александр Котов: Рассчитываем, что победители представительного голосования «Единой России» выиграют выборы На предварительном голосовании «Единой России» в Островском районе 3 из 4-х кандидатов взяли самоотвод В Печорском районе произошла попытка фальсификации предварительного голосования «Единой России» Три действующих главы районов проиграли по итогам предварительного голосования «Единой России» в Псковской области Почти 5 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
01 июня 2017
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму 12
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
31 мая 2017
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге 1
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные
31 мая 2017
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные 5
Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей
31 мая 2017
Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей
Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования
29 мая 2017
Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования 1
Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков
29 мая 2017
Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков 2
Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании «Единой России»
29 мая 2017
Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании «Единой России» 1
Денис Иванов: Ответственность перед избирателями - тяжёлое чувство
29 мая 2017
Денис Иванов: Ответственность перед избирателями - тяжёлое чувство 1

Идет загрузка...