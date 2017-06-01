Заседание Консультативного совета по защите прав потребителей пройдёт в Пскове 7 июня

17:57, 01 июня 2017, ПАИ

7 июня в 15:00 в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, 2-й этаж, кабинет №15) состоится очередное заседание Консультативного совета по защите прав потребителей и Общественного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседание будут обсуждаться изменения в Федеральном законе № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», вступившие в силу с 1 июля.