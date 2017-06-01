Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам

18:14, 01 июня 2017, ПАИ

В Пскове на городском пляже вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, несоответствие выявлено в трёх пробах

До начала купального сезона специалисты провели отборы проб воды и песка на соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Всего в мае исследованы 18 проб песка и 26 проб воды на микробиологические и химические показатели, все пробы песка соответствуют гигиеническим нормативам.

На территории Псковской области зарегистрированы два муниципальных пляжа: в Пскове и Великих Луках; 28 загородных оздоровительных лагерей для детей, в 14 из них есть места для купания, и 6 зон отдыха в пансионатах, загородных отелях. Также мониторинговый контроль проводится в местах массового купания на озёрах и реках области (29 контрольных точек).

«Выбирая водоем для купания, обращайте внимание на качество воды, - призвали в Роспотребнадзоре. - Рекомендуем осуществлять купание в разрешенных местах, утвержденных распоряжениями муниципальных образований городских и сельских поселений».

В ведомстве напомнили, что в воде открытых водоемов запрещается мыть фрукты, овощи, посуду, полоскать рот. Вода открытых водоемов не пригодна для питьевых целей. В воде, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется.