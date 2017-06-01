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Общество

Северо-западный ветер и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 2 июня

2 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем – от  +11 до +16.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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