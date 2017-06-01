Северо-западный ветер и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 2 июня

18:06, 01 июня 2017, ПАИ

2 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем – от +11 до +16.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.