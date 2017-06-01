Встреча с участниками Пушкинского праздника поэзии пройдет в Пскове

20:34, 01 июня 2017, ПАИ

2 июня в 15:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится встреча с гостями-участниками Пушкинского праздника поэзии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В канун дня рождения Александра Пушкина псковские поэты, члены писательской организации прочтут его и свои стихи, посвященные великому русскому поэту и Псковской земле.

Проведет встречу псковский поэт Иван Иванов. Вход свободный.

Напомним, что 51-й Пушкинский праздник поэзии будет проходить в Пскове и Пушкинских Горах со 2 по 6 июня. 3 июня на праздничной поляне села Михайловское пройдут центральные события праздника. Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны. Начало работы площадок в 11:00.

Полная программа здесь.