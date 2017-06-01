Во время «Семейного марша» в Пскове будет ограничено движение транспорта

18:08, 01 июня 2017, ПАИ

3 июня с 9:20 до 10:30 в Пскове будет ограничено движение транспорта по маршруту площадь Ленина — улица Советская — Октябрьская площадь — Октябрьский проспект. Это связано с проведением «Семейного марша», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Управление внутренней политики. Демонстрация посвящена Международному дню защиты детей и пройдет в рамках праздника «Добрый Псков — Город детства».

Праздничные мероприятия для детей продолжатся на территории Ботанического сада и в Зеленом театре. В концертной программе примут участие хореографические и спортивные коллективы, а также национальные ансамбли чеченской, азербайджанской, армянской, дагестанской диаспор и представители народа сето.

Будет организована работа 20 интерактивных площадок с демонстрацией роботов и микроскопов, соревнованиями юных спасателей, мастер-классами по дизайну, стрельбе из луков и арбалетов, йоге, тестированием предпринимательских способностей, игрушками, лотереями и фотосетами.

Завершится праздничный день концертом «Добрый РОК — Городу детства». На сцене выступят участница шоу «Голос» Аня Мошкорина из Великих Лук, коллективы из Санкт-Петербурга «Юность Внутри» и «Наитие», «Северо Zапад», а также «Blackbird» из Великого Новгорода и другие рок-музыканты.

По словам организаторов, на празднике ожидается участие от 3,5 до 4 тысяч жителей и гостей города.

Организаторами мероприятий выступают Управление культуры администрации города Пскова, областная общественная организация «Дети — наше будущее», благотворительный фонд «Добрый город».