0
20:20
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
18:14
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
18:06
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
17:55
Абоненты Tele2 не потеряются
16:52
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
15:58
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
15:18
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
Еще новости
Общество

Во время «Семейного марша» в Пскове будет ограничено движение транспорта

3 июня с 9:20 до 10:30 в Пскове будет ограничено движение транспорта по маршруту площадь Ленина — улица Советская — Октябрьская площадь — Октябрьский проспект. Это связано с проведением «Семейного марша», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Управление внутренней политики. Демонстрация посвящена Международному дню защиты детей и пройдет в рамках праздника «Добрый Псков — Город детства».

Праздничные мероприятия для детей продолжатся на территории Ботанического сада и в Зеленом театре. В концертной программе примут участие хореографические и спортивные коллективы, а также национальные ансамбли чеченской, азербайджанской, армянской, дагестанской диаспор и представители народа сето.

Будет организована работа 20 интерактивных площадок с демонстрацией роботов и микроскопов, соревнованиями юных спасателей, мастер-классами по дизайну, стрельбе из луков и арбалетов, йоге, тестированием предпринимательских способностей, игрушками, лотереями и фотосетами.

Завершится праздничный день концертом «Добрый РОК — Городу детства». На сцене выступят участница шоу «Голос» Аня Мошкорина из Великих Лук, коллективы из Санкт-Петербурга «Юность Внутри» и «Наитие», «Северо Zапад», а также «Blackbird» из Великого Новгорода и другие рок-музыканты.

По словам организаторов, на празднике ожидается участие от 3,5 до 4 тысяч жителей и гостей города.

Организаторами мероприятий выступают Управление культуры администрации города Пскова, областная общественная организация «Дети — наше будущее», благотворительный фонд «Добрый город».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
01 июня 2017
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
01 июня 2017
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
01 июня 2017
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Абоненты Tele2 не потеряются
01 июня 2017
Абоненты Tele2 не потеряются
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
01 июня 2017
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
01 июня 2017
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму 13
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
01 июня 2017
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства
01 июня 2017
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства 2

Идет загрузка...