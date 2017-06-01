Правила пожаробезопасного поведения в лесу вспомнили жители Порховского района

19:40, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня в местечке Шелонск Порховского района прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты обошли девять домовладений, распространили 26 листовок, проинструктировали 13 человек, а также провели индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесу.

В рамках инструктажа говорилось об обстановке с пожарами на территории области, рассматривались основные причины возгораний в частном жилом секторе на селе. Также сотрудник МЧС напомнил населению обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и разъяснил требования Правил противопожарного режима при разведении костров и выжигании сухой растительности.