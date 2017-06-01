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Общество

Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры

1 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Участниками церемонии стали губернатор Псковской области Андрей Турчак и директор Северо-Западного института управления-филиала РАНХиГС Владимир Шамахов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель соглашения — сотрудничество в подготовке квалифицированных муниципальных и государственных служащих. Для этого к учебному процессу будут привлекать специалистов со значимым практическим опытом, организовывать симпозиумы, тренинги, семинары, конференции и другие научно-практические программы.

Кроме того, для обучения муниципальных и госслужащих планируется реализовать программы дополнительного профессионального образования. Документ также подразумевает сотрудничество сторон в информационной и стратегической сферах.

Реализация совместных проектов будет проходить на базе филиала академии в Пскове.

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