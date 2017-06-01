Юные псковичи нарисовали Росгвардию

18:11, 01 июня 2017, ПАИ

В День защиты детей в отделе Росгвардии по Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводился в трех номинациях: «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии», «На лучший логотип Росгвардии», «Они сражались за Родину». Отборочная комиссия оценивала произведения юных художников по таким критериям, как: соответствие заявленной теме, художественно-эмоциональное впечатление и оригинальность.

Лучшие работы отправятся на окружной этап конкурса.