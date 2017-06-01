Два законопроекта и поправки в четыре госпрограммы рассмотрели депутаты на заседании бюджетного комитета

17:36, 01 июня 2017, ПАИ

В рамках заседания комитета Псковского областного Собрания (ПОС) по бюджету, финансам и налоговой политике состоялось обсуждение вопросов, связанных с профилактикой правонарушений, межбюджетных отношений, реставрации объектов культуры, финансирования отрасли здравоохранения и развития спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Законопроект «О профилактике правонарушений в Псковской области», внесённый в Собрание прокуратурой области, депутатам представил старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев.

«Действующий закон области не соответствует федеральному законодательству и нуждается в серьёзной корректировке», - пояснил целесообразность разработки новой редакции документа сотрудник прокуратуры.

Председатель комитета Борис Полозов заверил разработчиков законопроекта: депутаты не ставят под сомнение нужность его принятия, однако, обратил внимание на позицию Счётной палаты области, Государственно-правового комитета администрации области и юристов Собрания: «Во всех заключениях указывается, что ряд полномочий по профилактике правонарушений неправомерно передаётся на уровень муниципалитетов, и более того, эти полномочия не подкреплены финансированием».

Чтобы устранить юридические разногласия депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении и в рамках профильного парламентского комитета создать рабочую группу для доработки законопроекта.

О поправках, которые предлагается внести в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области» рассказала заместитель начальника Государственного финансового управления Людмила Павлова. Финансист пояснила, что с 2017 года согласно требованиям федерального закона для получения федеральной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регион обязан заключить соглашение с Минфином об условиях предоставления этой дотации и взять на себя обязательства по достижению ряда показателей экономического развития, среди которых снижение численности безработных граждан и увеличение доли работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поскольку достижение этих показателей в рамках исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ необходимо осуществлять с участием органов местного самоуправления, законопроект предлагает заключать аналогичные соглашения на получение дотаций между областью и районами.

«Хочу подчеркнуть, что администрация области не заинтересована применять карательные меры к муниципальным образованиям, - заверила членов комитета Людмила Павлова. – Мы просто хотим, чтобы были соблюдены требования Минфина для упрощения работы с федеральными ведомствами».

Депутаты поддержали предложенный законопроект.

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике депутаты рассмотрели изменения, которые администрация области предлагает внести в четыре государственные программы.

О поправках в госпрограмму «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 – 2020 годы» доложила председатель Государственного комитета по культуре. Жанна Малышева проинформировала, что вносимые изменения связаны с увеличением объёмов финансирования отрасли – в общей сложности на 531 млн рублей.

Федеральные субсидии с учётом регионального софинансирования выделены на завершение строительства пристройки к Дому культуры в Бежаницах, на окончание реставрационных работ Великолукского драмтеатра, на проведение ремонтов и материальное оснащение сельских домов культуры, на поддержку театров малых городов и отрасли культуры в целом. По словам Жанны Малышевой, 190 млн рублей регион получит по линии Ростуризма на создание инфраструктуры псковского кластера.

Заместитель председателя парламентского комитета Алексей Фёдоров поинтересовался судьбой мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района – памятник находится на территории округа №18, по которому избран депутат. Жанна Малышева сообщила, что до региона уже доведены лимиты средств, которые федерация готова выделить на завершение реставрационных работ. Ожидается, что 25 млн рублей будут освоены до конца года, и все работы на объекте культурного наследия федерального значения будут завершены.

Борис Полозов обратил внимание Жанны Малышевой на ситуацию в Доме культуры «Бригантина» в поселке Сосновой Бор Себежского района (округ № 20, по которому избран вице-спикер) – учреждение культуры было отремонтировано год назад, но кровля над сценой уже протекает. Председатель комитета по культуре обещала разобраться.

Отвечая на вопрос Юрия Сорокина о реставрации памятников древнего Пскова, Жанна Малышева поделилась с депутатами приятной новостью о начале крупномасштабного проекта: в 2017 году начнётся реконструкция Покровской башни, комплекса дома Постникова, Варлаамовской башни и музейного квартала. Деньги выделяет Международный банк реконструкции и развития. Общий объем финансирования за три года составит около 3 млрд рублей. Софинансирование из регионального бюджета не требуется. «Наше обязательство – коммуникации до первой точки и благоустройство», - уточнила Жанна Малышева.

Обсуждая постановления администрации области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», депутаты не ограничились только рассмотрением предложенных поправок, но и обсудили актуальные проблемы этой сферы.

Борис Полозов поднял вопрос об оказании высокотехнологичной медицинской помощи – депутат обратил внимание, что областная больница обладает всеми условиями для проведения коронарного стентирования, а жители региона получают эту плановую медицинскую услугу за пределами области.

Депутат Алексей Васильев озвучил свою позицию о необходимости введения одинаковых подходов к финансированию учреждений здравоохранения области. По мнению главного врача псковской городской больницы, недопустима ситуация, когда в пределах одного региона заработная плата сотрудников в разных медицинских учреждениях отличается в разы.

Юрий Сорокин обратился к докладчику – и. п. председателя Госкомитета по здравоохранению и формации Денису Сачкову с вопросом о содержании парка автомашин «Скорой помощи». «Контролируете ли вы ситуацию с парком «Скорой помощи»? – спросил депутат. - Парк полностью обновили, но техника используется варварски. Недопустимо, чтобы водители скорой, ездили, как на гоночных болидах».

Руководитель профильного ведомства признал, что мониторинг проводится только по количеству поездок по вызовам, и пообещал обратить внимание на то, как эксплуатируются новые автомобили «Скорой помощи» и на их техническое состояние.

Кроме того, Юрий Сорокин поинтересовался, сколько псковских студентов обучается в медицинских ВУЗах по целевому направлению и какой процент выпускников возвращается в регион. «За последние пять лет количество целевых мест увеличилось в разы. В 2012 году было 35, сейчас заявлено 147 мест, - ответил Денис Сачков. - Около 80 процентов «целевиков» возвращается на работу в регион».

Борис Полозов напомнил, что «под занавес» пятого созыва регионального парламента состоялось совместное заседание комитета по бюджету и комитета по труду и социальной политике, где депутаты приняли рекомендации для решения кадровой проблемы регионального здравоохранения. Парламентарий попросил руководителя комитета по здравоохранению и фармации «поднять этот документ и проанализировать, что сделано, а что нет».

Также на заседании комитета были рассмотрены поправки к госпрограммам «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы» и «Развитие физкультуры и спорта 2014 - 2020 годы».