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Два подростка попытались обокрасть дом в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали двух подростков, которые пытались совершить кражу из частного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На пункт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в частном доме на улице Ермолаева. При осмотре здания правоохранители обнаружили разбитое окно, а внутри дома, двух подростков.

Сотрудники Росгвардии задержали и доставили подозреваемых в отдел полиции.

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