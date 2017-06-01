Документ о перемещении и хранении задержанного транспорта на спецстоянках Псковской области предлагается изменить

18:05, 01 июня 2017, ПАИ

В повестку 10-й (внеочередной) сессии включён законопроект «О внесении изменений в Закон Псковской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств». Документ был разработан по поручению вице-губернатора Максима Жаворонкова. Он приводит действующий областной закон в соответствие с федеральным законодательством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект уточняет понятие «транспортное средство» и вводит понятие «перемещение задержанного транспортного средства».

В новой редакции представлена статья «Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» – в отличие от действующей версии в ней предусмотрена возможность оплаты путём безналичных расчётов.

Законопроект определяет порядок возврата транспортных средств. Правом доступа к задержанному транспортному средству наделяется не только владелец машины или его представитель, но и лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления задержанным транспортным средством.

Кроме того, законопроект устанавливает законный порядок и особенности перемещения на специализированную стоянку задержанных маломерных судов. В тексте законопроекта содержится указание на то, что спецстоянка, предназначенная для хранения маломерных судов на суше, должны быть оборудована навесами, защищающими суда от атмосферных осадков.

Добавим, что ответственность за нарушения правил эксплуатации маломерных судов предусмотрена федеральным законодательством, а случаи нарушения правил эксплуатации маломерных судов, при которых государственные инспекторы по маломерным судам имеют право задерживать и помещать маломерные суда на специализированную стоянку, определены приказом МЧС России.