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Общество

Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)

1 июня оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Сигнал-Пыталово-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, отдела Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, подразделений Минобороны РФ, других силовых структур региона, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила проникновение на временный железнодорожный пункт пропуска «Пыталово» с целью совершения террористического акта. Преступники захватили в заложники работников станции и выдвинули требования.

В целях повышения эффективности применения сил и средств группировки оперативного штаба отдельные задачи решались с использованием армейской авиации.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна «террористы» были нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы ликвидации последствий террористического акта.

Подводя итоги, начальник УФСБ России по Псковской области отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

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