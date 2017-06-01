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Общество

Компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей взыскали псковские приставы

В Пскове должник выплатил 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Исполнительное производство было возбуждено в марте 2016 года. С гражданина М. необходимо было взыскать сумму морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу другого физического лица.

Пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Получив ответы, он вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в банке (ПАО Сбербанк), а также постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации и о взыскании исполнительского сбора.

В конце мая 2017 года должник, не дожидаясь дальнейших принудительных мер, придя на приём к судебному приставу-исполнителю, предоставил квитанцию о полной оплате всей суммы задолженности. После этого все ограничения были сняты.

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