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Соцсфера

Праздник для 100 сирот прошел в Пскове накануне Дня защиты детей

31 мая, накануне Дня защиты детей, состоялся традиционный праздник Псковского областного отделения Российского детского фонда. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, в этот раз в Псков приехали 100 ребят из девяти интернатных учреждений региона.

Фото Детского фонда

Развлекательная программа началась с посещения кинотеатра. «Благодаря максимально льготным условиям от руководства кинотеатра «Мираж Синема» помимо ребят из области посмотреть мультфильм «Трио в перьях» смогли также воспитанники Псковской школы-интерната, а также подопечные областного Центра семьи. Все зрители остались крайне довольны, а первоклассники Порховской школы-интерната после сеанса рассказали организаторам, что были в кинотеатре в первый раз, поэтому получили действительно незабываемые впечатления!» - рассказали в Детском фонде.

Фото Детского фонда

После кинопросмотра 100 мальчиков и девочек отправились на праздничный обед, который устроил для них Рашит Минибаев (ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж»). 

Фото Детского фонда

Затем прошли спортивные мероприяти: дети побывали на скалодроме и в веревочном парке, попрыгали на батутах. «Все это, как и поход в кино, стало возможным благодаря отзывчивости представителей бизнеса, частных лиц и всех, кто присоединился к акции. Всего в этом году в организации праздника поучаствовали более 50 неравнодушных помощников», - отметили в Детском фонде.

Фото Детского фонда

Фото Детского фонда

В завершение праздника маленькие гости получили подарки. Особую благодарность Детский фонд выразил Татьяне Кириленок (ООО «Мегахолод») и Тимуру Параскевову (филиал КПК «Кредо» в Пскове), которые в очередной раз передали для ребят сладости.

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