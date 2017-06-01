0
20:20
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
18:14
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
18:06
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
17:55
Абоненты Tele2 не потеряются
16:52
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
15:58
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
15:18
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
Еще новости
Общество

Полицейские поздравили юных великолучан с праздником

В Великих Луках полицейские вместе с общественниками поздравили маленьких горожан с Днем защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

1 июня в Социально-реабилитационный центр на улице Щорса приехали председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерий Муравьев, начальник инспекции  по делам несовершеннолетних Денис  Долганов и инспектор  Эля Логинова. Они поздравили ребят с праздником, вручили им сладкие подарки и пожелали исполнения  желаний.

Фото 60.мвд.рф

Кроме того, сотрудник  ГИБДД майор Ольга Воробьева и инспектор по делам несовершеннолетних Людмила Ермачкова  вместе с учащимися кулинарного училища и студентами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии побывали в городском парке культуры. Здесь полицейские поздравили  великолучан, угостили их сладкой выпечкой и передали памятки по безопасности дорожного движения. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
01 июня 2017
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
01 июня 2017
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
01 июня 2017
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Абоненты Tele2 не потеряются
01 июня 2017
Абоненты Tele2 не потеряются
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
01 июня 2017
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
01 июня 2017
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму 13
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
01 июня 2017
Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства
01 июня 2017
Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства 2

Идет загрузка...