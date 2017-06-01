Полицейские поздравили юных великолучан с праздником

19:47, 01 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские вместе с общественниками поздравили маленьких горожан с Днем защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

1 июня в Социально-реабилитационный центр на улице Щорса приехали председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерий Муравьев, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Денис Долганов и инспектор Эля Логинова. Они поздравили ребят с праздником, вручили им сладкие подарки и пожелали исполнения желаний.

Кроме того, сотрудник ГИБДД майор Ольга Воробьева и инспектор по делам несовершеннолетних Людмила Ермачкова вместе с учащимися кулинарного училища и студентами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии побывали в городском парке культуры. Здесь полицейские поздравили великолучан, угостили их сладкой выпечкой и передали памятки по безопасности дорожного движения.