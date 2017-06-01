Фальшивые 500 рублей обнаружены в финучреждении Пскова

21:39, 01 июня 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения поддельной денежной купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

31 мая в одном из финансовых учреждений была выявлена банкнота достоинством в пятьсот рублей с признаками подделки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.