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Общество

Конкурс рисунка на асфальте провели сотрудники МЧС в Великих Луках

1 июня, в День защиты детей, в Великих Луках на площади Александра Матросова прошел конкурс рисунка на асфальте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

Конкурс проводится ежегодно в целях популяризации пожарного дела, привития интереса к профессии спасателя и пожарного, формирования культуры пожаробезопасного и ответственного поведения у подрастающего поколения.

В этот раз он был посвящен 90-летию Государственного пожарного надзора Российской Федерации, Году гражданской обороны в МЧС России, а также 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества. Участие в конкурсе приняли учащиеся 4-5 классов образовательных учреждений города.

Фото 60.mchs.gov.ru

В итоге первое место заняла средняя школа № 6 имени А. В. Попова», второе – Великолукская школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке, третье – гимназия имени С. Ковалевской. Все команды были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

 

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