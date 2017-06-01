В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России

20:20, 01 июня 2017, ПАИ

Более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России, пройдут в Пскове с 8 по 16 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, организацию предстоящего праздника обсудили участники совещании под председательством заместителя главы администрации города Марии Михайловой.

В обсуждении также приняли участие представители Управления культуры, Управления городского хозяйства, спорткомитета, отдела потребительского рынка и услуг, творческих коллективов города.

Тематические программы будут проходить как на открытых центральных площадках Пскова, так и в библиотеках, Доме офицеров, Городском культурном центре.

На 8 июня запланированы концертные и познавательно-игровые программы, 9 июня псковичей состоятся открытие выставки детских рисунков и первенство центра «Юность» по легкой атлетике. На 11 июня намечена концертная программа с участием творческих делегаций из Архангельска, Выборга и Твери.

12 июня горожан ждет программа, рассчитанная на зрителей разного возраста: фото-квест, ряд интерактивных площадок, танцевальный флешмоб, плац-концерт, караоке-площадка, несколько спортивных мероприятий. Кроме того, в этот день в Пскове пройдет традиционный фестиваль Городов воинской славы.

С 13 по 16 июня тематические мероприятия продолжатся в различных муниципальных учреждениях.

Детали по организации мероприятий и координации действий городских служб будут проработаны в ближайшее время.