Ввоз более 20 тонн моркови из Белоруссии запретили псковские специалисты

20:14, 01 июня 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз более 20 тонн моркови из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Партия моркови возвращена в Белоруссию.