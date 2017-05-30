Псковский детский дом отметил 15-летие со дня создания

21:09, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня сотрудники и воспитанники Псковского детского дома принимали поздравления в связи с двумя праздниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сегодня представители ведомства и члены Общественного совета при Управлении побывали в учреждении и поздравили принимающую сторону с 15-летием образования детского дома и Днем защиты детей.

Ранее стражи порядка оказали учреждению материальную помощь для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в дни летних каникул. Кроме того, они вручили адресные подарки ребятам за успехи в учебе и активное участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

«Интересную концертную программу для собравшихся представил лауреат многих музыкальных конкурсов духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон», создателем и бессменным руководителем которого уже более десяти лет является заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Роор», - рассказали в УМВД.