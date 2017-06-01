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Общество

С начала года более 200 водителей в Псковской области наказаны за неуплату штрафа в срок

За 2017 год в Псковской области за уклонение от исполнения административного наказания к ответственности привлечены более 200 водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Центр автоматической фиксации в связи с исключением случаев неуплаты в установленный законом срок штрафов по фотофиксации информирует владельцев транспортных средств о том, что получить информацию об их наличии можно на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Проверка штрафов» и на Едином портале государственных услуг России.

ГИБДД рекомендует еженедельно просматривать этот сайт, так как не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления, штраф может быть уплачен в размере половины суммы. Также указанным сайтом Управление советует пользоваться гражданам, которые не проживают в местах их регистрации, и тем, кто не имеет возможности получить заказное отправление в отделении почты.

В УГИБДД напомнили, что при неуплате штрафа в установленный законом срок (60 дней) гражданин привлекается судом к административной ответственности по статье 20.25 КоАП. При этом штраф увеличивается вдвое, а также необходимо будет оплатить уже вынесенный штраф в полном размере.

«Уважаемые водители, оплачивайте штрафы вовремя, экономьте свое время и деньги. Неотвратимость наказания наступит в любом случае, так как по истечении 70 дней с момента вынесения постановления при неуплате штрафа информация для принудительного взыскания денежных средств направляется в службу судебных приставов», - отметили в ведомстве.

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