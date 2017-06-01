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Изменения в закон о выборах президента России утвердил Владимир Путин

Изменения в закон о выборах президента РФ утвердил глава государства Владимир Путин. Ранее документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Документом «актуализируются положения, касающиеся образования избирательных участков, формирования избирательных комиссий, выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, финансирования выборов, а также содержащие требования к помещению для голосования».

Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий.

Помимо этого, предусматривается возможность применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображений.

«В соответствии с Федеральным законом адреса мест жительства, указываемые в подписном листе гражданином, поддерживающим выдвижение кандидата, и гражданином, осуществляющим сбор подписей, могут не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не препятствует их однозначному восприятию с учётом фактических особенностей мест жительства этих граждан», - говорится в справке Государственно-правового управления.

 

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