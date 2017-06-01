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Общество

Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free

Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о целесообразности запрета проноса в салон самолета алкоголя из магазинов duty free, заявил глава ведомства Максим Соколов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НТВ.

«Что касается сдачи в багаж алкогольной продукции, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить. Деятельность магазинов duty free как правило влияет на финансовую модель самих аэропортов, и инвесторы, вкладываясь в развитие аэропортовой инфраструктуры нашей страны или любой другой, конечно рассчитывают в том числе на доходы от магазинов duty free», - сказал министр.

Насколько повлияет эта мера на деятельность магазинов duty free и на финансовые модели инвестиций аэропортов, по словам М. Соколова, должны сказать эксперты, а потом этот вопрос будет проработан на площадке Минтранса.

Также министр сообщил, что соответствующий закон, регламентирующий ответственность в отношении пассажиров, которые неадекватно ведут себя на борту самолета, находится в Госдуме. «Наши законодатели должны высказать свою позицию в отношении к ответственности», - добавил он.

Ранее транспортная полиция предложила обязать пассажиров сдавать в багаж алкоголь, приобретенный в магазинах duty free, ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе в зонах спецконтроля аэропортов.

 

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