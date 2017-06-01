Более 6 тысяч военных получат жилищные субсидии в 2017 году

22:59, 01 июня 2017, ПАИ

В 2017 году около 6200 военнослужащих получат жилищные субсидии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.

«В 2017 году Минобороны России выделили 37,78 млрд рублей, что позволит обеспечить жилищной субсидией 6,2 тысячи военнослужащих», - сказал С. Пирогов и напомнил, что с августа 2014 года по настоящее время на предоставление военнослужащим жилищных субсидий были выделены 116 млрд рублей бюджетных средств.

Он подчеркнул, что количество российских военнослужащих, получающих жилищные субсидии, будет постоянно увеличиваться, в частности, из-за простоты ее получения.

По словам представителя Минобороны, при определении размера жилищной субсидии учитывается состав семьи военнослужащего: чем больше членов семьи, тем больше сумма. Кроме того, в расчет жилищной субсидии заложены повышающие коэффициенты, позволяющие военнослужащему гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным законодательством, во всех городах России, в том числе в Москве. Повышающий коэффициент зависит от выслуги лет и профессионального мастерства военнослужащего: до 20 лет выслуги коэффициент увеличивается раз в 3-4 года, после 20 лет выслуги его увеличение происходит ежегодно.

«С начала текущего года Департамент жилищного обеспечения Минобороны России обеспечил жилыми помещениями свыше 21,5 тысячи военнослужащих и членов их семей», - сообщил Сергей Пирогов в ходе слушаний в Общественной палате. Он отметил, что с начала текущего года служебное жилье, предназначенное для временного проживания в период прохождения военной службы, получили 13 тысяч семей военных.

«Мы стараемся сохранить такие темпы работы, которые позволяют нам еженедельно обеспечивать служебными квартирами не менее 500 семей военнослужащих», - заметил представитель ведомства.

Он уточнил, что постоянные жилые помещения с начала года получили 8,5 тысячи семей. Из них свыше 2,5 тысячи получили жилищную субсидию, более четырех тысяч приобрели квартиры в рамках накопительной ипотечной системы и более тысячи военных получили жилые помещения в собственность бесплатно.

С. Пирогов напомнил, что с весны 2010 года служебное и личное жилье получили 470,2 тысячи военных, а с учетом членов их семей - это более 1,5 млн человек.

Число российских военных-участников накопительно-ипотечной системы (НИС) на сегодня составляет около 194 тысяч человек. «Численность военнослужащих - участников НИС только за последние пять лет возросла более чем в два раза и на 1 июня составила около 194 тысяч человек», - сказал он и добавил, что ежегодный прирост количества потенциальных участников военной ипотеки составляет порядка 20 тысяч человек.

«Причем почти половина участников НИС включена в систему добровольно. То есть, имея право выбора между такими формами жилищного обеспечения, как квартира, жилищная субсидия или сертификат, люди выбрали именно военную ипотеку в качестве способа разрешения своего жилищного вопроса», - обратил внимание Сергей Пирогов.

Всего за время функционирования НИС военные заключили более 74,6 тысячи сделок по приобретению жилья с использованием средств целевых жилищных займов. Так, за четыре месяца текущего года участники военной ипотеки приобрели 4,5 тысячи квартир.