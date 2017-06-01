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Культура

«Союзмультфильм» снимет 30 новых серий «Трое из Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино». Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Rambler News Service.

«Союзмультфильм» договорился с Danone, подписание — вопрос сегодняшнего дня», — сказала председатель правления студии Юлиана Слащеву о финансировании проекта.

В результате с 2018 по 2020 год выйдут еще 30 серий мультфильма, снятых в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения.

Как пишет Lenta.ru, о планах снять продолжение «Троих из Простоквашино» в «Союзмультфильме» было объявлено в декабре 2016 года. Писатель Эдуард Успенский, по произведениям которого созданы ленты о Простоквашино, согласился написать сценарий. В январе министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Danone согласился выплачивать «Союзмультфильму» отчисления за использование образов персонажей «Трое из Простоквашино» в своей продукции.

Напомним, анимационная трилогия «Трое из Простоквашино» была выпущена в 1978-1984 годах. 

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