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Общество

Почти 6 миллионов россиян затронет индексация зарплат до 2018 года

До 2018 года в России у нескольких миллионов работников бюджетной сферы могут вырасти зарплаты. Как пишет «Российская газета», о необходимости провести индексацию зарплат не охваченных «майскими указами» бюджетников заявил на встрече с членами Правительства в Кремле президент Владимир Путин.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что из почти 6 млн россиян, которые не охвачены «майскими указами», но являются при этом работниками бюджетной сферы, 3,9 млн человек трудятся в учреждениях регионов и муниципалитетов, а 1,9 миллиона человек - в федеральных учреждениях.

«Майские указы» среди прочих затрагивали вопросы индексации зарплат для граждан таких профессий, как врачи и учителя.

 

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