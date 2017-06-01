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Избивший водителя Скорой помощи пскович бесплатно отработает 240 часов

Приговором мирового судьи судебного участка № 24 21-летний житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои, причинившие физическую боль). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что 10 марта 2017 года мужчина, находясь в деревне Родина, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений ударил водителя Скорой помощи ногой по ногам сзади и кулаком в верхнюю область спины.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил псковичу наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

 

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