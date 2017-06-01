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Происшествия

В Псковском районе мужчина попытался убить подвозившего его водителя

В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района. 

Установлено, что 16 января 2017 года около 11:00, находясь на улице 23-го июля в Пскове, мужчина с целью получения денег за поездку, посадил к себе в машину незнакомца и поехал с ним по указанному последним маршруту. Около 14:00, когда автомобиль остановился на дороге Псковского района, пассажир ударил водителя по голове, нанес ему удар ножом в шею, а затем скрылся с места происшествия.

Прибывшая бригада Скорой помощи успела оказать пострадавшему медицинскую помощь. 

 

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