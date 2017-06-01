В Псковском районе мужчина попытался убить подвозившего его водителя

23:02, 01 июня 2017, ПАИ

В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что 16 января 2017 года около 11:00, находясь на улице 23-го июля в Пскове, мужчина с целью получения денег за поездку, посадил к себе в машину незнакомца и поехал с ним по указанному последним маршруту. Около 14:00, когда автомобиль остановился на дороге Псковского района, пассажир ударил водителя по голове, нанес ему удар ножом в шею, а затем скрылся с места происшествия.

Прибывшая бригада Скорой помощи успела оказать пострадавшему медицинскую помощь.