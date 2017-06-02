Власти регионов отчитаются о решении проблемы обманутых дольщиков

08:29, 02 июня 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал власти регионов отчитываться Минстрою о решении проблемы обманутых дольщиков. Об этом пишет газета «Известия».

Отчеты губернаторы должны будут направлять ежеквартально. В свою очередь Минстрой раз в квартал будет вести мониторинг выполнения «дорожных карт» и докладывать в Правительство о том, как регионы облегчают положение дольщиков, рассказал глава Министерства строительства РФ Михаил Мень.

«Региональным властям важно усилить контроль за сроками строительства домов, которые возводятся с привлечением средств граждан, а также за реализацией мер, направленных на восстановление прав обманутых дольщиков», — отметил М. Мень.

Эксперты сходятся во мнении, что участие властей в решении проблемы может существенно улучшить положение дольщиков. Однако также отмечается, что в ряде регионов губернаторы не могут привести решение вопроса обманутых дольщиков по ряду объектов из-за недостатка средств в региональных бюджетах.