Минздрав требует запретить курение в фильмах

09:15, 02 июня 2017, ПАИ

Минздрав РФ требует запрещения курения в фильмах, которые финансируются из бюджета. Об этом говорится в доработанной версии антитабачной концепции, которую ведомство разослало в министерства, сообщает газета «Известия».

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», — заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Алексей Шабашов.

По его мнению, особенно опасно, если в фильме курит главный положительный герой.

Но не все однозначно восприняли эту инициативу. Так, гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров считает, что искусство должно отражать жизнь, а в жизни люди курят.