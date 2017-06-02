0
09:42
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
09:40
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
21:55
Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free
20:20
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
18:14
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
18:06
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
17:55
Абоненты Tele2 не потеряются
Еще новости
Общество

Минздрав требует запретить курение в фильмах

Минздрав РФ требует запрещения курения в фильмах, которые финансируются из бюджета. Об этом говорится в доработанной версии антитабачной концепции, которую ведомство разослало в министерства, сообщает газета «Известия».

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», — заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Алексей Шабашов.

По его мнению, особенно опасно, если в фильме курит главный положительный герой.

Но не все однозначно восприняли эту инициативу. Так, гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров считает, что искусство должно отражать жизнь, а в жизни люди курят.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
02 июня 2017
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
02 июня 2017
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free
01 июня 2017
Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
01 июня 2017
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
01 июня 2017
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам 1
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
01 июня 2017
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Абоненты Tele2 не потеряются
01 июня 2017
Абоненты Tele2 не потеряются
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
01 июня 2017
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры

Идет загрузка...