Митрополит Евсевий возглавил праздничное богослужение в храме святых Константина и Елены

08:58, 02 июня 2017, ПАИ

1 июня, в праздник Вознесения Господня, день прославления иконы Пресвятой Богородицы «Владимирская» и памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его Елены, митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничное богослужение в храме святых Константина и Елены города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Наши предки тоже переняли эту любовь от благочестивых царей и сами утверждали веру на нашей Русской земле и строили храмы. Особенно наш град Псков украшен святыми храмами. И не даром наша матерь равноапостольная Ольга по примеру своей небесной покровительницы Елены строила на Руси храмы. И в нашем Пскове первый храм был построен ею на нашу радость, на наше спасение. Ревнуя о славе Божией, ревнуя о чистоте святого православия, равноапостольные угодники Божии полагали жизнь свою ради Бога, ради Церкви, ради спасения своей души. И мы теперь не будем забывать о наших псковских храмах, потому что всякий храм православный обозначен как дом Божий, как жилище Святаго Духа. Будем же стремиться душой, сердцем и всем своим существом к храму Божию, принося покаяние и святую молитву о нас, о наших детях, о наших родных и о всей нашей родной Руси. Да не погибнет она от рук беззаконных, от рук нечестивых, но да будет она украшена нашими трудами и нашей благочестивой жизнью! С престольным праздником, дорогие братья и сестры! Милости Божией, здоровья, благополучия, всего самого доброго и вечного спасения», - сказал владыка.

Митрополит Евсевий преподал свое архипастырское благословение, а маленьким богомольцам вручил сладкие подарки.