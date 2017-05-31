Сотрудники «Псковэнерго» сдают нормативы ГТО

09:30, 02 июня 2017, ПАИ

Сотрудники «Псковэнерго» сдают нормативы ГТО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. Первыми в борьбу за знаки «Готов к труду и обороне» вступили сотрудники аппарата управления предприятия.

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» присоединились к всероссийской физкультурно-спортивной программе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Желание принять участие в тестировании изъявили около ста человек разных возрастных групп.

В мае уже прошли испытания для сотрудников аппарата управления предприятия. Энергетики попробовали свои силы в плавании, стрельбе из пневматической винтовки, а также сдали легкоатлетические нормативы: бег, наклоны, отжимания, подтягивания, метание снаряда, пряжки в длину с места и пресс. Начиная с июня, нормативы в таких же дисциплинах планируют сдать представители Западных, Южных и Восточных электрических сетей. Состязания будут организованы по графику мероприятий Центров тестирования ГТО на местах.

Как отметили в Управлении по работе с персоналом «Псковэнерго», возможность сдать нормативы ГТО привлекла значительное количество сотрудников «Псковэнерго», на тестирование записались не только те, кто активно участвует в традиционной Спартакиаде филиала, но и люди, которые до сих пор не участвовали в спортивной жизни предприятия. Поэтому при необходимости в августе будет организована дополнительная сдача норм ГТО. По данным Регионального оператора по координации внедрения комплекса ГТО, филиал «Псковэнерго» одним из первых среди псковских предприятий приступил к сдаче нормативов.