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Общество

Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий ответил на комментарий известного богослова Андрея Кураева по поводу решения владыки снять кресты с не пришедших на богослужение с чином прощения. Слова псковского архипастыря приводит пресс-служба местной епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

«По обычаю и традиции нашей Церкви вечером прощенного воскресения священники собираются в кафедральный собор для прощения всяких обид со своими собратьями. Ну и вначале подходят к владыке, потому что он как отец, а о ком больше всего беспокоится отец, как не о своих детях? Так вот, и меня они тоже беспокоят. Господь так устроил, и Церковь наша созывает в этот вечер всех для того, чтобы попросить прощения друг у друга. Несколько человек не пришли для того, чтобы очистить свою душу и сердце на предстоящий подвиг Великого поста. Для того, чтобы призвать к дисциплине и порядку с этих батюшек я снял священнические кресты до Пасхи, чтобы они одумались. Но тут же позвонили в Москву, нашелся Кураев – клеветник Церкви, который это изложил и написал всякую гадость на меня. Бог ему судья! Но много таких моментов, по-человечески тяжелых моментов испытать пришлось мне за свою жизнь», - сказал митрополит Евсевий.

Ранее Андрей Кураев в своем блоге заявлял, что решение митрополита Евсевия может быть оправдано только в случае, если он «решил попрощаться». 

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