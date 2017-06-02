47 человек вышли на пенсию через работодателя в Невельском районе

11:19, 02 июня 2017, ПАИ

В Невельском районе 47 человек вышли на пенсию через работодателя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, это стало возможно благодаря реализации соглашений работодателей района с управлением ПФР об электронном информационном взаимодействии в части представления документов для назначения пенсии своим сотрудникам.

Всего в Невельском районе заключены 116 соглашений. Наиболее крупные работодатели, подключившиеся к информационному обмену – ЗАО «Невельское швейное объединение», Центральная районная больница, районный Центр социального обслуживания, РАЙПО, Невельские теплосети.

Как отметила начальник районного Управления ПФР Наталья Цимбалова, специалисты УПФР проводят регулярные обучающие семинары и консультационные встречи с кадровыми службами предприятий и учреждений, в рамках которых разъясняют порядок информационного обмена с органами ПФР.

Очередная такая встреча прошла в ООО «ЕТКОМПОЗИТ», где обсуждался вопрос организации работы по передаче документов для оформления пенсии. Работодатель может передавать не только документы, которые предъявляются гражданином при заключении трудового договора - паспорт, свидетельство пенсионного страхования, трудовая книжка, но и прочие документы, в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от вида устанавливаемой пенсии. Например, свидетельство о браке или о рождении ребенка.

Документация предоставляется в соответствии со списком сотрудников, которые должны выйти на пенсию в течение года, в электронном виде с электронной подписью от уполномоченного лица работодателя через коммуникационные каналы связи.

Важно отметить, что предоставление документов работодателем выполняется только с согласия заинтересованного лица. Это обусловлено установленными требованиями нормативных правовых актов по защите персональных данных.

Работодатель в установленном порядке может предоставлять также документы, которые направлены на повышение эффективности заблаговременной работы по застрахованным лицам, выходящим на пенсию, например, списки работников, которые должны выйти на пенсию, перечень рабочих мест, должностей и профессий, занятость в которых предоставляет гражданам право выйти на пенсионное обеспечение по старости досрочно.

Специалист обратила внимание, что те документы, которые направляются работодателем в управление ПФР в установленном порядке, обязательно проходят процедуры обработки регистрации.

Сотрудниками управления ПФР, отвечающими за проведение заблаговременной работы, при получении пакета документов формируется расписка о получении. В свою очередь они также заверяют его электронной подписью и отправляют страхователю по каналам связи. Если недостает каких-то документов, то страхователя об этом уведомляют.