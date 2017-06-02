Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике

09:42, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору - профильную математику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На участие в экзамене поступили 665 заявок. Он проходит в шести базовых школах города - №№ 4, 18, 20, 23, 24, гуманитарном лицее, по 150 - 180 человек в каждой школе. Контролируют ход экзамена общественные наблюдатели - студенты ПсковГУ и родители, ведётся онлайн-трансляция.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Добавим, 29 мая прошёл ЕГЭ по географии и информатике, 31 мая - по математике, обязательный для получения аттестата об окончании школы.

Следующий экзамен состоится 5 июня, выпускники будут сдавать обществознание.