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Общество

В Псковской области стартовал месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией

С 1 по 30 июня в Псковской области будет проходить месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 5 по 25 июня для  ребят из МБОУ «Центр образования «Подросток» будет организована работа детского лагеря военно-патриотической направленности «Юный спецназовец». В загородных детских оздоровительных лагерях области и  лагерях c  дневным пребыванием детей и подростков пройдут спортивные состязания, турниры, эстафеты, спартакиады под девизом «Мы за здоровый образ жизни!». Несовершеннолетние примут участие в антинаркотических  акциях, конкурсах и  игровых программах.

К  работе по пропаганде здорового образа жизни ежегодно подключаются  и  культурно-досуговые учреждения областного центра, которые совместно  с  правоохранительными органами и специалистами здравоохранения ведут активную просветительско-разъяснительную деятельность по этой тематике.

Кроме книжных выставок, круглых столов, информационных часов, трансляции видеороликов и  раздачи буклетов учреждения образования, культуры, досуга и  спорта областного центра организуют молодежные общегородские акции и  тематические программы. Намечено проведение соревнований и  спортивно-массовых мероприятий, в том числе первенство Псковской области по футболу «Кожаный мяч - 2017» под девизом «Спорт против наркотиков!».

Организованы мастер-классы «Твоё здоровье – твое будущее!» для участников проекта «Наставничество» на базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Среди воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей пройдет цикл бесед и лекториев «Здоровое будущее» по профилактике наркомании, табакокурения, употребления  алкоголя, а также конкурс рисунков, спортивные соревнования.

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