В Псковской области стартовал месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией

10:14, 02 июня 2017, ПАИ

С 1 по 30 июня в Псковской области будет проходить месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 5 по 25 июня для ребят из МБОУ «Центр образования «Подросток» будет организована работа детского лагеря военно-патриотической направленности «Юный спецназовец». В загородных детских оздоровительных лагерях области и лагерях c дневным пребыванием детей и подростков пройдут спортивные состязания, турниры, эстафеты, спартакиады под девизом «Мы за здоровый образ жизни!». Несовершеннолетние примут участие в антинаркотических акциях, конкурсах и игровых программах.

К работе по пропаганде здорового образа жизни ежегодно подключаются и культурно-досуговые учреждения областного центра, которые совместно с правоохранительными органами и специалистами здравоохранения ведут активную просветительско-разъяснительную деятельность по этой тематике.

Кроме книжных выставок, круглых столов, информационных часов, трансляции видеороликов и раздачи буклетов учреждения образования, культуры, досуга и спорта областного центра организуют молодежные общегородские акции и тематические программы. Намечено проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий, в том числе первенство Псковской области по футболу «Кожаный мяч - 2017» под девизом «Спорт против наркотиков!».

Организованы мастер-классы «Твоё здоровье – твое будущее!» для участников проекта «Наставничество» на базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Среди воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей пройдет цикл бесед и лекториев «Здоровое будущее» по профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя, а также конкурс рисунков, спортивные соревнования.