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Снести недостроенный дом в Печорах потребовала прокуратура

Прокуратура потребовала от администрации Печорского района снести недостроенный дом на улице Заводской в Печорах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в ходе проверки было установлено, что  в непосредственной близости с жилым домом № 9 по улице Заводской расположен недостроенный панельный дом с двумя подъездами и частью второго этажа, состояние которого оценивается как аварийное. Этот объект представляет реальную опасность для находящихся вблизи дома людей, отметили в надзорном ведомстве.

Там также обратили внимание на то, что рядом с недостроенным домом находится образовательное учреждение - МАУ ДО «Детская школа искусств города Печоры», в котором обучается 310 несовершеннолетних, а в близлежащих домах проживают более 200 детей.

«Несмотря на наличие реальной угрозы обрушения конструкций и причинения вреда жизни и здоровью жителей, администрацией Печорского района необходимых мер для устранения возникшей опасности в течение длительного времени не принималось, территория  вокруг опасного объекта не огорожена», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации Печорского района с требованием сноса аварийного жилого дома с последующим вывозом и утилизацией строительных отходов. Печорский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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