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Общество

В Себежском районе более 950 семей получили сертификат на материнский капитал

В Себежском районе более 950 семей получили сертификат на материнский капитал, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Отделении Пенсионного фонда России.

На торжественном мероприятии, проходившем в рамках празднования Дня защиты детей, начальник районного управления ПФР Наталья Еремеева вручила семье Матвеевых, у которых родилась вторая дочь, сертификат на материнский капитал и памятные подарки для детей. Она пожелала семье благополучия, счастья, удачи, чтобы дети росли здоровыми и радовали своих близких.

Напомним, что Федеральный закон от 29.12.2006г. № 256-фз «О дополнительных мерах государственной поддержки семьей, имеющих детей» реализуется с 1 января 2007 года. Право на материнский (семейный) капитал имеют семьи, в которых родились второй, третий или последующие дети. В 2017 году размер материнского капитала составляет 453026 рублей.

На сегодняшний день в Себежском районе за 10 лет действия Программы выданы 956 сертификатов на материнский (семейный) капитал, из них 32  - в 2017 году. Из общего числа владельцев сертификата 459 жителей района распорядились средствами материнского (семейного) капитала полностью или частично, из них 352 семьи улучшили свои жилищные условия без привлечения кредитных средств и 107 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищный кредит.

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