Вышел в свет новый номер газеты «Пушкинский уголок»

10:42, 02 июня 2017, ПАИ

Вышел в свет новый, 2 (21) номер газеты «Пушкинский уголок» — ежеквартального информационного издания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, свежий выпуск приурочен к дням LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Многие публикации здесь традиционно «привязаны» к юбилеям и круглым датам — как из истории самого музея (50-летие Пушкинского праздника поэзии, 70-летие со дня открытия восстановленного «Домика няни» и так далее), так и из жизни людей, чьи жизнь и творчество неотделимы от здешних мест (100-летие со дня рождения художника В.М. Звонцова, 90-летие историографа рода Пушкиных В.М. Русакова, 80-летие поэтессы Б.А. Ахмадулиной, прочее). Есть в номере информация о том, как пережили переменчивую, с нехарактерным теплом в начале и снегопадами в апреле и мае, весну 2017 года мемориальные заповедные парки. На последней странице газеты — программа праздничных событий 2—6 июня на Поэтической поляне в Михайловском и в посёлке Пушкинские Горы.

Свежий выпуск «Пушкинского уголка» в бумажном виде отпечатан тиражом в 500 экземпляров. Распространять газету будут на празднике, среди его гостей и участников. Для всех остальных, напомнила Лидия Токарева, «Пушкинский уголок» всегда доступен в электронном виде (в pdf-формате) на официальном сайте музея.