6 июня у памятника «Пушкин и крестьянка» в Пскове пройдет церемония возложения цветов

12:49, 02 июня 2017, ПАИ

6 июня в 11:00 у памятника «Пушкин и крестьянка» в Пскове пройдет церемония возложения цветов в память о поэте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии, примут участие официальные лица, деятели культуры, искусства, молодое поколение псковичей, поклонники таланта поэта. На площадке за памятником, пройдет познавательно-интерактивная программа «В волшебной Пушкинской стране», в ходе которой в игровой форме её участники соприкоснуться с творчеством Александра Пушкина, проявят себя в качестве знатока его сказок, продемонстрируют знание стихотворений поэта, станут участником конкурсов и викторин на пушкинскую тему.

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​Отметим, что биография великого поэта, писателя, драматурга Александра Пушкина неразрывно связана с Псковской землей. В селе Михайловском, поэт провел в ссылке около двух лет. За это время из-под его пера вышли более 100 произведений, среди них трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин». В Михайловском была окончена поэма «Цыганы», задуманы «Маленькие трагедии», написаны такие стихотворения, как «Деревня», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье».